Кулеба: Люди из окружения Байдена 22 февраля смотрели на меня, как врачи на человека с четвертой стадией рака

Он рассказал, что в этот день его принял у себя в кабинете в Белом доме президент США Джо Байден.

"В принципе, президент Байден не принимает особо министров иностранных дел других стран. [...] Вы никогда не знаете, куда и в какой кабинет вас заведут. И у меня была такая же история. То есть – почему Байден решил встретиться со мной? Не потому, что я хороший парень, и он хотел сказать: "Дмытро, привет". ...Я был для него представителем Украины – страны, которая нуждалась в его поддержке и к которой он объективно, искренне неравнодушен. За меня лично замолвил словечко [госсекретарь США] Энтони Блинкен, мой коллега и друг, не побоимся этого слова. То есть он сказал президенту, что я нормальный парень, со мной можно встретиться", – объяснил Кулеба.

По словам украинского дипломата, в Белый дом он ездил с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

"Оксане позвонили из Белого дома – и говорят: "Приезжайте, сделаем встречу министра советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном". Мы приехали, и действительно, нас повели в крыло, где кабинет Салливана. Но кабинет Салливана недалеко от кабинета Байдена. И нас попросили подождать в комнате. [...] Открываются двери – и выходит все, что называется "внутренний круг Байдена". Вот все они выходят один за другим. Кто-то в погонах, звезды, кто-то просто в костюмах. И стою я вот так вот... И они выходят, и каждый на меня бросает в буквальном смысле прощальный взгляд, как вот, знаете, если бы только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. Вот все выходят к пациенту, говорят: "Привет". И так: "Эх..." И пошел дальше. Каждый из них сделал так: пожал мне руку, сделал такой, сочувственный, выдох – и пошел дальше", – рассказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что "вы понимаете, какое настроение сразу".

"А у них было совещание по Украине. Первый вышел Блинкен – и говорит: "У нас как раз было совещание по Украине". И все эти люди проследовали. И после этого, действительно, меня повели в Овальный кабинет. [...] Мы сели, был Тони Блинкен, была, по-моему, Аманда Слоут из Совета национальной безопасности и Оксана Маркарова. В этом кругу мы общались", – вспомнил он.

Украинский дипломат утверждает, что "разговор был душевный" и длился он около 40 минут.

"Разговор пошел. [Блинкен] сказал, что у них есть последние разведданные о том, что вскоре все начнется. Потом, когда уже эта встреча закончилась – я поехал в Госдеп. Меня там завели в кабинет, и специальный человек показал мне уже [...] точки [с российскими войсками]. То есть: "Вот аэродромы, на этих аэродромах стоят такие-то грузовые самолеты, они уже полностью как бы готовы к взлету..." Это был такой момент, когда сквозь меня прошел такой разряд молнии. Я доложил тут же президенту, выйдя оттуда", – объяснил Кулеба.

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