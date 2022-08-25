Пионтковский: Война между Украиной и Россией закончится или в последних числах октября 2022 года, или летом 2023-го

"Четвертая мировая война была стратегически проиграна Россией за четыре дня: с 24-го до 28 февраля. Неудача, провал блицкрига и взятия Киева – все это так же, как немцы не могли взять Париж в сентябре 1914-го", – заявил Пионтковский.
По мнению политолога, все, что происходит после этого стратегического проигрыша сейчас, с точки зрения большой стратегической перспективы – просто "доигрывание партии".
Тем не менее, подчеркнул он, украинцы умирают каждый день, и "мы не имеем никакого морального права продолжить страдания Украины", которая спасла весь мир, сорвав путинский блицкриг.
Пионтковский уверен, что война, развязанная Россией, не будет "продолжаться годы"
"[Она закончится] или в последних числах октября 2022 года, либо летом 2023 года", – спрогнозировал он.
Публицист добавил, что "никогда не был таким геополитическим оптимистом, как сейчас".
"То, что происходит сейчас, – это гораздо более важная и фундаментальная революция, чем в 1991 году", – заключил Пионтковский, имея в виду распад СССР.
Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявил, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того, как "западное оружие поступит в достаточном количестве".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.