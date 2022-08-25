Пионтковский: Война между Украиной и Россией закончится или в последних числах октября 2022 года, или летом 2023-го

Пионтковский прогнозирует, что война в Украине закончится или осенью 2022-го, или максимум летом 2023-го Фото: svoboda.org

"Четвертая мировая война была стратегически проиграна Россией за четыре дня: с 24-го до 28 февраля. Неудача, провал блицкрига и взятия Киева – все это так же, как немцы не могли взять Париж в сентябре 1914-го", – заявил Пионтковский.

По мнению политолога, все, что происходит после этого стратегического проигрыша сейчас, с точки зрения большой стратегической перспективы – просто "доигрывание партии".

Тем не менее, подчеркнул он, украинцы умирают каждый день, и "мы не имеем никакого морального права продолжить страдания Украины", которая спасла весь мир, сорвав путинский блицкриг.

Пионтковский уверен, что война, развязанная Россией, не будет "продолжаться годы"

"[Она закончится] или в последних числах октября 2022 года, либо летом 2023 года", – спрогнозировал он.

Публицист добавил, что "никогда не был таким геополитическим оптимистом, как сейчас".

"То, что происходит сейчас, – это гораздо более важная и фундаментальная революция, чем в 1991 году", – заключил Пионтковский, имея в виду распад СССР.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

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