Российские оккупанты пытались наступать в Харьковской и Донецкой областях, были отброшены – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении противник [...] предпринял попытку улучшения тактического положения недалеко от Светличного, успеха не имел, отошел. На славянском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшен назад", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали также об атаках оккупантов возле Веселой Долины, их силы обороны отразили.
"На авдеевском направлении враг [...] совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел. На новопавловском направлении противник [...] пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел", – отметили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, российские войска вели обстрелы из артиллерии, танков и авиации, использовали беспилотники.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.