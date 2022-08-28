Российские оккупанты пытались наступать в Харьковской и Донецкой областях, были отброшены – Генштаб ВСУ

На некоторых направлениях ВСУ нанесли врагу ощутимые потери, отметили в Генштабе Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На харьковском направлении противник [...] предпринял попытку улучшения тактического положения недалеко от Светличного, успеха не имел, отошел. На славянском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Богородичного, понес потери и отброшен назад", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали также об атаках оккупантов возле Веселой Долины, их силы обороны отразили.

"На авдеевском направлении враг [...] совершил неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понес потери и отошел. На новопавловском направлении противник [...] пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, российские войска вели обстрелы из артиллерии, танков и авиации, использовали беспилотники.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений личного состава и военной техники российских оккупантов. На некоторых направлениях враг имеет ощутимые потери в живой силе", – подчеркнули в ВСУ.

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