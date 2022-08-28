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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные уничтожили около 250 оккупантов – Генштаб

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Российская армия потеряла уже 1942 танка, часть из них стали трофеями и служат ВСУ
Российская армия потеряла уже 1942 танка, часть из них стали трофеями и служат ВСУ
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины ликвидировали около 46 750 российских оккупантов. Об этом 28 августа сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 250 оккупантов.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 1942 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4257 (+3);
  • артиллерийские системы – 1050 (+5);
  • РСЗО – 274;
  • средства ПВО – 148;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 202;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6);
  • специальная техника – 99.

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SssvKaqHZHvTxMa7dTNep4mCJTB39FBWv9jtFwUZH4ePziiFfyfio28sSPvNAMgWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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