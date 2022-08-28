Бабченко: Думаю, у Украины есть все шансы освободить Херсон

"Я надеюсь, что третья фаза войны – это все-таки будет битва за Херсон. И я так думаю, что у Украины есть все шансы Херсон все-таки освободить [вернуть] обратно. Но тем не менее ситуация будет вот примерно так, как сейчас есть [развиваться]", – сказал он.

Российский журналист предположил, что "где-то они там будут продвигаться с той же скоростью, с какой двигаются: за месяц 10 километров", отметив, что "это данные британской разведки".

"[Так будет происходить] до того самого момента, когда все-таки паритет не наступит. Я думаю, осенью, когда начнутся дожди и дороги развязнут, закончится либо битва за Херсон, либо их продвижение. И потом уже ближе к зиме начнется новая фаза. Но это уже будет фаза с другим оружием, с другим количеством и другим качеством оружия, которое уже будет у Украины", – объяснил Бабченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, если украинские военные освободят Херсон, российской власти не будет нужно какое-либо объяснение произошедшему.

"Вы все смотрите туда с рациональной точки зрения. Там рациональная точка зрения не работает. Там все работает только иррационально. Не надо объяснять, что там с Херсоном случилось. Как он объяснял, что случилось с Киевом? Да никак. Ну никак. Этой темы просто нет на телевидении, да и все. Это не является критичной точкой для объяснения. Сегодня взяли Херсон – завтра отдали. Да кто их поймет, этих 404-х, че у них там, в Украине, происходит. Да? Ну, "ДНР" воюет с "ЛНР", мы же этого не знаем. Да?" – отметил Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

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