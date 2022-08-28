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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Думаю, у Украины есть все шансы освободить Херсон

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Бабченко предполагает, что битва за Херсон может закончиться осенью
Бабченко предполагает, что битва за Херсон может закончиться осенью
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Следующей фазой войны России против Украины может стать борьба за оккупированный сейчас российскими войсками Херсон. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал военный российский журналист Аркадий Бабченко.

"Я надеюсь, что третья фаза войны – это все-таки будет битва за Херсон. И я так думаю, что у Украины есть все шансы Херсон все-таки освободить [вернуть] обратно. Но тем не менее ситуация будет вот примерно так, как сейчас есть [развиваться]", – сказал он.

Российский журналист предположил, что "где-то они там будут продвигаться с той же скоростью, с какой двигаются: за месяц 10 километров", отметив, что "это данные британской разведки".

"[Так будет происходить] до того самого момента, когда все-таки паритет не наступит. Я думаю, осенью, когда начнутся дожди и дороги развязнут, закончится либо битва за Херсон, либо их продвижение. И потом уже ближе к зиме начнется новая фаза. Но это уже будет фаза с другим оружием, с другим количеством и другим качеством оружия, которое уже будет у Украины", – объяснил Бабченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, если украинские военные освободят Херсон, российской власти не будет нужно какое-либо объяснение произошедшему.

"Вы все смотрите туда с рациональной точки зрения. Там рациональная точка зрения не работает. Там все работает только иррационально. Не надо объяснять, что там с Херсоном случилось. Как он объяснял, что случилось с Киевом? Да никак. Ну никак. Этой темы просто нет на телевидении, да и все. Это не является критичной точкой для объяснения. Сегодня взяли Херсон – завтра отдали. Да кто их поймет, этих 404-х, че у них там, в Украине, происходит. Да? Ну, "ДНР" воюет с "ЛНР", мы же этого не знаем. Да?" – отметил Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявлял он 19 июня.

В Херсонской областной военной администрации сообщали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта региона.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Херсон, оружие, война, военные, оккупация, Аркадий Бабченко, осень, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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