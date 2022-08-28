Россияне уничтожили высокоточной авиаракетой общественный туалет в поселке Херсонской области – ОК "Юг"

Ракета прицельно попала в уборную, отметили в командовании Фото: Оперативне командування "Південь" / Operational Command “South” / Facebook

"Это уже в который раз враг пытается угодить Путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", – прокомментировали в командовании.

Военные напомнили, что стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.

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