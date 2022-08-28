Россияне уничтожили высокоточной авиаракетой общественный туалет в поселке Херсонской области – ОК "Юг"

"Это уже в который раз враг пытается угодить Путлеру... но пока "мочить в сортире" удается только его репутацию", – прокомментировали в командовании.
Военные напомнили, что стоимость ракеты Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 мая во время обстрела россиянами Одесской области ракета оккупантов также попала в туалет на пляже.
После аналогичного случая в Николаевской области 24 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что "у орков какой-то фетиш по сортирам".