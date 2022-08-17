Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"

На деревянной двери туалета доски прибиты в виде буквы "Z", используемой как национальный символ российскими оккупантами.

"Родоначальник буквы Z – простой российский туалет", – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.