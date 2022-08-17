Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2022
 
Новости

Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"

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Гордон показал наглядно, что является "родоначальником" символики россиян
Гордон показал наглядно, что является "родоначальником" символики россиян
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 17 августа опубликовал фото, на котором запечатлен туалет, находящийся на улице.

На деревянной двери туалета доски прибиты в виде буквы "Z", используемой как национальный символ российскими оккупантами.

"Родоначальник буквы Z – простой российский туалет", – написал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, журналисты, война России против Украины, фото, туалет, российские оккупанты
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