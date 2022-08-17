"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко

"Потанцуем?" – спросил Гордон.

"Какое чувство ритма! Как синхронно!" – прокомментировала подписчица _lena_linnik.

Контекст:

12 июля в интернет-издании "ГОРДОН" было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Кличко.

Мэр Киева рассказал, почему россиянам не удастся победить украинцев, когда и при каких условиях РФ отстанет от Украины, пора ли президенту России Владимиру Путину готовиться к смерти, стал ли Евромайдан причиной нападения России и будет ли Украина новой Южной Кореей, а также считает ли он президента Украины Владимира Зеленского героем.