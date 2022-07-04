"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону

Воротник о российских оккупантах: Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты Фото: Tetiana Danylenko / Twitter

Как рассказала Воротник, ее взяли не сразу, пришлось ждать, пока подойдет очередь. Во время службы в теробороне она помогала киевлянам эвакуироваться из обстреливаемого российскими оккупантами города.

В июне балерина вернулась на сцену, но почти каждый день упражняется в стрельбе, так как ее могут в любой момент призвать на службу в тероборону.

По словам Воротник, после грабежей и мародерства, совершенных российскими оккупантами, балерина поняла, что "они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты".