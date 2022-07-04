Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2022
 
Новости

"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Воротник о российских оккупантах: Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты
Воротник о российских оккупантах: Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты
Фото: Tetiana Danylenko / Twitter

Балерина Национальной оперы Украины Алеся Воротник в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину записалась в тероборону Киева. Об этом она рассказала в интервью, которое 30 июня опубликовало издание The Economist.

Как рассказала Воротник, ее взяли не сразу, пришлось ждать, пока подойдет очередь. Во время службы в теробороне она помогала киевлянам эвакуироваться из обстреливаемого российскими оккупантами города. 

В июне балерина вернулась на сцену, но почти каждый день упражняется в стрельбе, так как ее могут в любой момент призвать на службу в тероборону. 

По словам Воротник, после грабежей и мародерства, совершенных российскими оккупантами, балерина поняла, что "они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". 

Контекст:

Воротник окончила Киевское хореографическое училище, с 2009 года выступает на сцене Национальной оперы Украины. В 2015 году с отличием окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности "режиссер классического балета".

Муж Воротник погиб в 2019 году на Донбассе, защищая Украину от российских оккупантов. 

Теги: вторжение, балерина, балет, туалет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"С днем рождения, любовь". Экс-муж Ани Лорак показал личные снимки с новой возлюбленной
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
"По вкусу почти такая же, как только что сорванная с дерева". Бронюк рассказал, как заготавливает на зиму черешню
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Арестович рассказал, как изменить жизнь на Земле к лучшему, и снялся с собаками
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
Полякова сообщила, что вернулась в Украину из Франции
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
"Выглядит вдвое моложе своего возраста". 57-летняя Херли снялась в тонком платье без бюстгальтера
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 