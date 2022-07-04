"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону

Как рассказала Воротник, ее взяли не сразу, пришлось ждать, пока подойдет очередь. Во время службы в теробороне она помогала киевлянам эвакуироваться из обстреливаемого российскими оккупантами города.
В июне балерина вернулась на сцену, но почти каждый день упражняется в стрельбе, так как ее могут в любой момент призвать на службу в тероборону.
По словам Воротник, после грабежей и мародерства, совершенных российскими оккупантами, балерина поняла, что "они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты".
Воротник окончила Киевское хореографическое училище, с 2009 года выступает на сцене Национальной оперы Украины. В 2015 году с отличием окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности "режиссер классического балета".
Муж Воротник погиб в 2019 году на Донбассе, защищая Украину от российских оккупантов.