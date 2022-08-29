ВСУ нанесли удар по воинской части оккупантов в Херсоне – Хлань

"Ночь для орков была нелегкой, а для многих – последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – написал Хлань.
Более подробной информации об обстреле объектов российских оккупантов он не предоставил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки уничтожили около 350 оккупантов.
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе удары по объектам оккупантов продолжились.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.