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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по воинской части оккупантов в Херсоне – Хлань

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Хлань: Ночь для орков была нелегкой
Хлань: Ночь для орков была нелегкой
Фото: ЕРА

Украинские военные нанесли удар по воинской части российских захватчиков в оккупированном Херсоне. Об этом 29 августа в Fаcebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ночь для орков была нелегкой, а для многих – последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – написал Хлань.

Более подробной информации об обстреле объектов российских оккупантов он не предоставил.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid033e7h6UPYxPbySuh5PhP9Gvaos39SBj9Skjma7RYFAd7dAoPU2TgsncSNqGPpUK4el

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки уничтожили около 350 оккупантов.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе удары по объектам оккупантов продолжились.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Сергей Хлань, контрнаступление
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