ВСУ нанесли удар по воинской части оккупантов в Херсоне – Хлань

Хлань: Ночь для орков была нелегкой Фото: ЕРА

"Ночь для орков была нелегкой, а для многих – последней. Прилеты по складам и прямо в воинскую часть рашистов в Херсоне", – написал Хлань.

Более подробной информации об обстреле объектов российских оккупантов он не предоставил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за минувшие сутки уничтожили около 350 оккупантов.