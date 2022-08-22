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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, когда по нему ехала российская колонна – Хлань

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ВСУ уже несколько раз атаковали Антоновский мост в Херсоне
ВСУ уже несколько раз атаковали Антоновский мост в Херсоне
Фото: depositphotos.com

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в оккупированном россиянами Херсоне. Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: русские отремонтировали – наши Вооруженные силы подкорректировали", – пишет он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02GkepwC9QqLPdvuDxWnEnEgogRDB522E3vE98Z8zexxzUkeDzxV9pBo9YzKME5pCwl

Хлань уточнил, что удар по мосту был совершен, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02KhZq2NJhjRPatdaWoS3h41ZkSuQS3xERcjGmbAbrYfe14pjWFTsEVsjRRYTrq93rl

Прилет по мосту подтвердили и сами оккупанты. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что в результате удара пострадали 15 человек.

В оперативном командовании "Юг" также прокомментировали удар по мосту. 

"Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но такую конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, она требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", – сообщила на брифинге спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Местный Telegram-канал Х...евый Херсон опубликовал аудиозапись жителя Херсонца, утверждающего, что Антоновского моста "уже нет".

"Чтоб ты понимал. Только что звонила Настина мама. А она недалеко от Антоновского моста живет. Говорит, разъ...башили тупо пополам! Понял. Тупо п...зда. Моста уже нету. Он, короче, разлетелся там тупо на щепки. Там, короче, по середине моста… Ну, тупо, моста нету… Он уже не соединен вообще", – рассказал местный житель.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В последние дни оккупанты заявляли об обстрелах украинскими военными Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд.

Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому мостам и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Херсон, война, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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