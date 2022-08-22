ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, когда по нему ехала российская колонна – Хлань

ВСУ уже несколько раз атаковали Антоновский мост в Херсоне Фото: depositphotos.com

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: русские отремонтировали – наши Вооруженные силы подкорректировали", – пишет он.

Хлань уточнил, что удар по мосту был совершен, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами.

Прилет по мосту подтвердили и сами оккупанты. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, пишет, что в результате удара пострадали 15 человек.

В оперативном командовании "Юг" также прокомментировали удар по мосту.

"Антоновский мост – одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать, но такую конструкцию нельзя залатать ведерком бетона, она требует достаточно существенной ремонтировки и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии", – сообщила на брифинге спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Местный Telegram-канал Х...евый Херсон опубликовал аудиозапись жителя Херсонца, утверждающего, что Антоновского моста "уже нет".

"Чтоб ты понимал. Только что звонила Настина мама. А она недалеко от Антоновского моста живет. Говорит, разъ...башили тупо пополам! Понял. Тупо п...зда. Моста уже нету. Он, короче, разлетелся там тупо на щепки. Там, короче, по середине моста… Ну, тупо, моста нету… Он уже не соединен вообще", – рассказал местный житель.