Оккупанты проиллюстрировали свою пропаганду в Херсоне фотографиями детей из Киевской области. Фотограф возмущена

Пасечник – профессиональный фотограф и зарабатывает, в частности, продажей своих работ на фотостоках. Новость о том, что Россия начала полномасштабную войну в Украине, застала семью Пасечник в Боярке под Киевом.

Первые дни войны семья оставалась дома: спали с телефонами в руках, просыпаясь каждые полчаса и читая новости, в случае опасности уходили в "укрытие". Подвала в доме не было, поэтому сидеть приходилось под лестницей.

Несколько недель Анна с детьми провела в Черновцах, но потом вернулась домой в Боярку. Все это время она продолжала заниматься фотографией. В середине мая она сделала фотосессию со своим сыном Ярославом и его подругой.

После фотосессии Пасечник выложила снимки на сайт фотобанка Shutterstock. Среди них были две фотографии: на одной ее сын Ярослав и его подруга стоят в вышиванках на рапсовом поле, на втором – сама Анна обнимает девочку на том же поле. Также несколько снимков из этой фотосессии она опубликовала в своем Instagram.

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О том, что ее фотографии используются на пропагандистском билборде, Анна узнала из чата стокеров.

"Чувства были очень плохие. Я рыдала, я вообще не знаю, что меня остановило: вообще хотела свой профиль удалить с этих стоков, больше вообще ничего общего с ними не иметь, а потом подумала: вот я сейчас удалю, а если потом надо будет доказывать, что это мои фотографии..." – говорит она.

За фотографии, которые использовала для своих билбордов российская пропаганда, Пасечник получила по 10 центов – по такой цене фотографии со стоков покупают владельцы крупных подписок на фотобанки, например рекламные агентства.

"Но для меня это история не о деньгах. Если бы ко мне Россия обратилась: мол, продайте нам эту фотографию за $100 или за $1 тыс., и мы вот такое напишем, я бы не согласилась ни в коем случае", – отметила фотограф.

Гнев у Анны вызвал даже не столько факт того, что российская пропаганда без разрешения использовала ее фото, сколько то, что они "позарились на святое".

"Они (россияне) не понимают, что они на святое позарились. Во-первых, это дети наши, за которых мы воюем, это будущее наше. А второе – это вышиванка. У них же нет такого, это только у нас вышиванка – это просто до мурашек, это наш генетический код. Когда ты ее надеваешь, ты чувствуешь себя самой красивой. А что в России? Сарафанчики, кокошники? И то они в них не ходят", – говорит она.

24 августа Пасечник опубликовала в Instagram пост, в котором публично высказалась против использования ее фотографий в оккупированном Херсоне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Pasichnik (@annapasikphoto)

После этой публикации, говорит Анна, ей начали писать жители оккупированного Херсона, которые сперва разозлились: мол, россияне одели своих детей в наши вышиванки и теперь рассказывают, что мы хотим в Россию.

"Сейчас они мне пишут: спасибо, что вы все это рассказали, потому что нам было очень противно это видеть. А теперь мы понимаем, что они даже ничего не фотографировали", – говорит она.

26 августа Пасечник решила символически закончить эту историю. Она надела на Ярослава и его подругу те же вышиванки и записала с ними видео.

"Мы – украинцы! Херсон – это Украина, Донбасс – это Украина, Крым – это Украина! Будет тебе, враг, как ребенок скажет! Победа за нами!" – говорят на этой записи дети.

Соцсеть этот пост удалила, однако Пасечник перезалила его 28 августа.

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