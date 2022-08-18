"Следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов". Подоляк рассказал, что оккупанты в Херсоне решили разграбить железную дорогу

"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы совсем по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть... украсть", – отмечает Подоляк.
Он рассказал, что оккупационная власть приказала железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Там вагоны разбирают.
"Колесные пары и тележки демонтируют для отправки в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезание на лом – также в направлении Крыма", – написал советник главы ОП.
Подоляк отметил, что железнодорожникам приказали оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.
Это, по мнению советника главы ОП, означает, что никто из захватчиков на самом деле не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство.
"Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", – подытожил Подоляк.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
Большинство военного командования российских оккупационных войск уже выехало из Херсона, рассказал 14 августа первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.