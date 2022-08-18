"Следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов". Подоляк рассказал, что оккупанты в Херсоне решили разграбить железную дорогу

Подоляк заявил, что российские военные понимают свои "временные перспективы" в Херсонской области и хотят "успеть украсть" Фото: president.gov.ua

"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы совсем по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, то вторые точно хотят успеть... украсть", – отмечает Подоляк.

Он рассказал, что оккупационная власть приказала железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Там вагоны разбирают.

"Колесные пары и тележки демонтируют для отправки в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезание на лом – также в направлении Крыма", – написал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что железнодорожникам приказали оставить только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

Это, по мнению советника главы ОП, означает, что никто из захватчиков на самом деле не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство.

"Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен – массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", – подытожил Подоляк.