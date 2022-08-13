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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Иное будет хождением по кругу". В Офисе президента Украины объяснили, чем должна завершиться война с Россией

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Подоляк напомнил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году
Подоляк напомнил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Война России против Украины должна закончиться наказанием для членов Совета безопасности России. Об этом заявил 13 августа в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО" (официально войну против Украины власти России называют "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля", – написал он.

Подоляк считает, что "все иное будет хождением по кругу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

21 февраля 2022 года на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. О том, что кто-то из членов Совбеза выступил против такого признания, не сообщалось.

После заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, РФ начала открытую войну против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, вторжение, Совет безопасности РФ, советник, российская агрессия, война России против Украины, власть, заседание, Михаил Подоляк
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