"Иное будет хождением по кругу". В Офисе президента Украины объяснили, чем должна завершиться война с Россией

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО" (официально войну против Украины власти России называют "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля", – написал он.
Подоляк считает, что "все иное будет хождением по кругу".
Росія розпочала війну проти * та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
21 февраля 2022 года на заседании Совбеза РФ рассматривали признание "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", которые контролируют часть территории на востоке Украины. О том, что кто-то из членов Совбеза выступил против такого признания, не сообщалось.
После заседания Совбеза РФ президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР" и подписал соответствующие указы. Спустя три дня, 24 февраля, РФ начала открытую войну против Украины.