"Иное будет хождением по кругу". В Офисе президента Украины объяснили, чем должна завершиться война с Россией

Подоляк напомнил, что Россия начала войну против Украины в 2014 году Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО" (официально войну против Украины власти России называют "специальной военной операцией". – "ГОРДОН"), поименно записанных в протоколе Совбеза России от 21 февраля", – написал он.

Подоляк считает, что "все иное будет хождением по кругу".

Росія розпочала війну проти * та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)