Украинская авиация нанесла удар по системам ПВО оккупантов в Херсоне

По подтвержденным данным, потери противника в живой силе составили, как минимум, 20 оккупантов Фото: ЕРА

"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери противника составляют: 20 оккупантов, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском. Точные данные уточняются.

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