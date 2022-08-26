Украинская авиация нанесла удар по системам ПВО оккупантов в Херсоне

"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", – говорится в сообщении.
Помимо этого, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
Подтвержденные потери противника составляют: 20 оккупантов, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском. Точные данные уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.