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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла удар по системам ПВО оккупантов в Херсоне

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По подтвержденным данным, потери противника в живой силе составили, как минимум, 20 оккупантов
По подтвержденным данным, потери противника в живой силе составили, как минимум, 20 оккупантов
Фото: ЕРА

Украинская авиация нанесла удар по российским системам ПВО в оккупированном Херсоне. Об этом 26 августа в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском", – говорится в сообщении.

Помимо этого, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Подтвержденные потери противника составляют: 20 оккупантов, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском. Точные данные уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3350376825208377/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, Херсон, авиация, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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