ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

По данным пресс-центра, в течение дня оккупанты нанесли 10 авиаударов штурмовой авиацией и вертолетными парами, потерь с украинской стороны нет.

"Вместо этого наши три вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов. Уже традиционно уничтожен состав боеприпасов. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.