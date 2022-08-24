Оккупанты сократили корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"

"Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц. Среди них четыре ракетоносители, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины", – говорится в заявлении.

23 августа было известно о 13 кораблях оккупантов в Черном море.

Генштаб ВСУ сообщил, что корабельная группировка РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачивает усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.