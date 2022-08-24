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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сократили корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"

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Корабельная группировка РФ сокраще
Корабельная группировка РФ сокраще
Фото: EPA

Российские оккупанты сократили корабельную группировку в Черном море. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 24 августа.

"Корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц. Среди них четыре ракетоносители, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины", – говорится в заявлении.

23 августа было известно о 13 кораблях оккупантов в Черном море.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1078293132799887/

Генштаб ВСУ сообщил, что корабельная группировка РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачивает усилия на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zNdjKS5yCFtb9mMqmso3guha8yiFZ54v6uqhTonWrcdUeCt19PvU6RiNLrwzSqJLl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, корабль, война России против Украины, ракеты, корабли
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