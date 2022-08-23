В Черном море оккупанты сосредоточили четыре носителя ракет с 28 "Калибрами" – ОК "Юг"

"В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно безопасных для себя районах, четыре ракетоносителя, среди которых один подводный, снаряженны 28 ракетами типа "Калибр", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сигналы об угрозе артиллерийских обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.