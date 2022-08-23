В Черном море оккупанты сосредоточили четыре носителя ракет с 28 "Калибрами" – ОК "Юг"

"В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно безопасных для себя районах, четыре ракетоносителя, среди которых один подводный, снаряженны 28 ракетами типа "Калибр", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сигналы об угрозе артиллерийских обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)