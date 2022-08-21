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В Литву, Латвию и Эстонию прибыли крупные военные корабли США

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В порты Латвии, Литвы и Эстонии зашли четыре военных корабля США
В порты Латвии, Литвы и Эстонии зашли четыре военных корабля США
Фото: United States Embassy - Riga, Latvia / Facebook

В Литву и Латвию 20 августа прибыли несколько военных кораблей США с морскими пехотинцами 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Еще один корабль ВМС США зашел в порт Эстонии.

Американский десантный корабль USS Kearsarge, являющийся командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США, зашел в порт города Клайпеда (Литва) утром 20 августа, сообщили ВМС страны в Facebook.

https://www.facebook.com/LTNavalForce/videos/1477560632760115/

https://www.facebook.com/LTNavalForce/posts/pfbid025A8rkhD4FtYrYSuHy1dPorCxjQewUEM7W5PJFF45tuKTxLAoL7cDGN4GRkvy91mql

Как отмечает минобороны Литвы, это крупнейший военный корабль, когда-либо заходивший в литовские порты. Длина судна – 257,3 метра, ширина – 60,1 метра. Экипаж составляет более 2 тыс. членов, а на борту всегда находится до 1,5 тыс.

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.

https://www.facebook.com/LRKAM/posts/pfbid0hPZL9eibNrn7urND8gQekxthXb7beezQDNiE9hDuXjyEMWWkgF3g8HtdABCnrnYzl

Одновременно с этим еще два военных корабля США прибыли в порт Риги (Латвия). Речь о десантном транспортном корабле-доке ВМС США USS Arlington и десантном корабле-доке класса Whidbey Island ВМС США Gunston Hall, сообщило посольство США в Литве.

Во время пребывания в Риге Arlington и Gunston Hall посетят представители посольства США в Латвии и правительства Латвии.

"Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основывается на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией", – заявили в посольстве США в Латвии.

https://www.facebook.com/usembassyriga/posts/pfbid033ssYyf69XsEVWE5VEiaM6RtjKPhDcLUxr7eQhw7vkjt6uBhavSeCDhNGys4TxYQQl

Кроме того, еще один военный корабль США USS Paul Ignatius прибыл 20 августа в порт Таллинна (Эстония), сообщает посольство США в Эстонии в Facebook.

"Эсминец Paul Ignatiu – пятый корабль ВМС США, который посетил Эстонию с мая 2022 года, что подчеркивает приверженность США укреплению сдерживания и обороны в регионе", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/estonia.usembassy.rus/posts/pfbid02bbWynpVuMKLaaz6v1vBG5HEsxPQNqFFBVsnMAfsoFwmKsrdFVhyK5gCuNBmL4HPDl

В Шестом флоте ВМС США заявили, что присутствие этих четырех кораблей в странах Балтии "демонстрирует приверженность Соединенных Штатов региональным союзникам и партнерам".

"Находясь в порту, все экипажи надеются на укрепление межличностных отношений со своими балтийскими союзниками. Эти посещения портов демонстрируют прочные и устойчивые отношения, которые США поддерживают со всеми тремя странами. Они также предоставляют назначенным морякам и морским пехотинцам возможность исследовать богатую культуру и историю балтийских народов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Литва, Латвия и Эстония активно поддерживают Украину в борьбе против РФ, вводя санкции против страны-агрессора. Также они отказались от закупки электроэнергии у России. Сейчас эти страны активно выступают за ограничения въезда россиян в Европу.

Из-за своей позиции в отношении РФ эти страны подвергаются нападкам со стороны России. Например, в июне Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии. А в августе РФ заявила о развертывании гиперзвуковых ракет "Кинжал" у границ Польши и Литвы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Латвия, Эстония, Литва, корабль, страны Балтии, ВМС США
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