В Литву, Латвию и Эстонию прибыли крупные военные корабли США

В порты Латвии, Литвы и Эстонии зашли четыре военных корабля США Фото: United States Embassy - Riga, Latvia / Facebook

Американский десантный корабль USS Kearsarge, являющийся командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США, зашел в порт города Клайпеда (Литва) утром 20 августа, сообщили ВМС страны в Facebook.

Как отмечает минобороны Литвы, это крупнейший военный корабль, когда-либо заходивший в литовские порты. Длина судна – 257,3 метра, ширина – 60,1 метра. Экипаж составляет более 2 тыс. членов, а на борту всегда находится до 1,5 тыс.

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.

Одновременно с этим еще два военных корабля США прибыли в порт Риги (Латвия). Речь о десантном транспортном корабле-доке ВМС США USS Arlington и десантном корабле-доке класса Whidbey Island ВМС США Gunston Hall, сообщило посольство США в Литве.

Во время пребывания в Риге Arlington и Gunston Hall посетят представители посольства США в Латвии и правительства Латвии.

"Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основывается на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией", – заявили в посольстве США в Латвии.

Кроме того, еще один военный корабль США USS Paul Ignatius прибыл 20 августа в порт Таллинна (Эстония), сообщает посольство США в Эстонии в Facebook.

"Эсминец Paul Ignatiu – пятый корабль ВМС США, который посетил Эстонию с мая 2022 года, что подчеркивает приверженность США укреплению сдерживания и обороны в регионе", – говорится в сообщении.

В Шестом флоте ВМС США заявили, что присутствие этих четырех кораблей в странах Балтии "демонстрирует приверженность Соединенных Штатов региональным союзникам и партнерам".

"Находясь в порту, все экипажи надеются на укрепление межличностных отношений со своими балтийскими союзниками. Эти посещения портов демонстрируют прочные и устойчивые отношения, которые США поддерживают со всеми тремя странами. Они также предоставляют назначенным морякам и морским пехотинцам возможность исследовать богатую культуру и историю балтийских народов", – говорится в сообщении.