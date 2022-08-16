Латвия собирает деньги на Bayraktar Украине

Один из инициаторов акции – местная знаменитость, популярный латвийский музыкант и телеведущий Ралфс Эйландс.

Фото: Delfi.lv

"Благодаря пожертвованию Latvijas bairaktar у нас также есть возможность продемонстрировать поддержку Украине в этой жестокой войне и передать привет российским оккупантам руками украинцев", – отметил он в видеообращении.

Сбор будет проводиться месяц на специальном сайте. Цель акции – собрать €5 млн.

"Мы не можем и не хотим беспомощно смотреть, как Украина страдает от этого жестокого и бессмысленного нападения. Нам нужно действовать, чтобы помочь детям, пожилым людям, мамам и папам, на которых напали российские войска. В этой неоправданной войне мы не можем забыть об Украине!" – считают активисты.

Сбор вызвал большой интерес латвийцев. За несколько часов пожертвовали больше €150 тыс.