Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов

В ведомстве пояснили, что Латвия начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время боев на востоке Украины еще в 2014 году. До 2019 года Латвия предоставила лечение в своих медучреждениях 58 раненым.

7 марта 2022 года латвийское правительство приняло решение возобновить программу. Для этого из госбюджета страны выделено €280 тыс. В сумму входят расходы на реабилитацию, командировочные и расходы на технические средства.

С 15 августа в национальном реабилитационном центре "Вайвари" 12 украинских военных начинают трехнедельный курс лечения и реабилитации после тяжелых ранений, полученных при защите Украины от нападения российских вооруженных сил, говорится в сообщении.

Отбор украинских пациентов, их транспортировку в Латвию и оказание реабилитационных услуг в центре "Вайвари" координирует латвийский МИД в сотрудничестве с министерством здравоохранения, министерством благосостояния и при поддержке министерства обороны.