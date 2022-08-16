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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Латвия возобновила программу реабилитации раненых украинских воинов

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Латвия выделила &euro;280 тыс. на лечение 12 тяжелораненых украинских военных
Латвия выделила €280 тыс. на лечение 12 тяжелораненых украинских военных
Фото: depositphotos.com

Латвия с 15 августа возобновила программу реабилитации раненых украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.

В ведомстве пояснили, что Латвия начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время боев на востоке Украины еще в 2014 году. До 2019 года Латвия предоставила лечение в своих медучреждениях 58 раненым.

7 марта 2022 года латвийское правительство приняло решение возобновить программу. Для этого из госбюджета страны выделено €280 тыс. В сумму входят расходы на реабилитацию, командировочные и расходы на технические средства.

С 15 августа в национальном реабилитационном центре "Вайвари" 12 украинских военных начинают трехнедельный курс лечения и реабилитации после тяжелых ранений, полученных при защите Украины от нападения российских вооруженных сил, говорится в сообщении.

Отбор украинских пациентов, их транспортировку в Латвию и оказание реабилитационных услуг в центре "Вайвари" координирует латвийский МИД в сотрудничестве с министерством здравоохранения, министерством благосостояния и при поддержке министерства обороны.

Контекст:

Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, отметило 15 августа Delfi.

В минобороны Латвии сообщили 15 августа, что передали Украине два вертолета Ми-17 и два Ми-2.

Раненых бойцов из Украины также принимают на лечение НорвегияГермания, Польша.

Теги: Латвия, медицина, военные, раненые, реабилитация, украинский военный, лечение, война России против Украины
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