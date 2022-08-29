На бахмутском направлении ВСУ отбили наступление оккупантов возле Кодемы и Зайцево – Генштаб

На славянском направлении противник пытался провести "бессмысленную разведку боем" в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

На бахмутском направлении попытки оккупантов вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево были остановлены украинскими защитниками.

На авдеевском направлении с целью улучшения тактического положения враг вел безуспешные наступательные бои в районе Первомайского.

На южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ и восполнении понесенных потерь. Для нанесения ударов захватчики задействовали авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.

Авиационные удары оккупанты наносили также на харьковском, краматорском, новопавловском и запорожском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)