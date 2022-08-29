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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском направлении ВСУ отбили наступление оккупантов возле Кодемы и Зайцево – Генштаб

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ВСУ отбили атаки российских захватчиков на нескольких направлениях
ВСУ отбили атаки российских захватчиков на нескольких направлениях
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки российские оккупанты пытались продвинуться на нескольких направлениях, однако их атаки были отбиты украинскими военнослужащими. Об этом 29 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На славянском направлении противник пытался провести "бессмысленную разведку боем" в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

На бахмутском направлении попытки оккупантов вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево были остановлены украинскими защитниками.

На авдеевском направлении с целью улучшения тактического положения враг вел безуспешные наступательные бои в районе Первомайского.

На южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ и восполнении понесенных потерь. Для нанесения ударов захватчики задействовали авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.

Авиационные удары оккупанты наносили также на харьковском, краматорском, новопавловском и запорожском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0t84TvSk5KS18brjbFv1HjazpYc66aCnz6wgCUxLZ87vbuURXwMRHpYn5iYG2W8opl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Андреевка, Кодема, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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