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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в течение 14 часов обстреливали Орехов, пострадали дети

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Оккупанты били по Орехову из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии
Оккупанты били по Орехову из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Российские оккупанты 28 августа обстреливали город Орехов Запорожской области в течение 14 часов. В результате обстрелов два ребенка получили контузии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты били из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

"В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь", – написал он.

Старух добавил, что пострадавшие госпитализированы в больницу в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Их состояние удовлетворительное.

Позже глава ОВА добавил, что за последние шесть часов зафиксировали более 200 попаданий по городу Орехов.

"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", – говорится в сообщении.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Старух, Орехов
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