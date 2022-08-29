Оккупанты в течение 14 часов обстреливали Орехов, пострадали дети

По его словам, оккупанты били из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.
"В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь", – написал он.
Старух добавил, что пострадавшие госпитализированы в больницу в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Их состояние удовлетворительное.
Позже глава ОВА добавил, что за последние шесть часов зафиксировали более 200 попаданий по городу Орехов.
"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", – говорится в сообщении.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.