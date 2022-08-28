"Оккупанты – временно, жизнь вернется". Зеленский заявил, что украинский флаг поднимут и в Донецке, и в Крыму

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что "сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен, гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен".
"Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель и верят, что они там навсегда. Но они – временно. А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо", – заявил Зеленский.
Он отметил, что украинский флаг будет установлен "в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией: в Харьковской области, Запорожской, Херсонской и – обязательно – в Крыму".
"Украина все помнит", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина. Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.