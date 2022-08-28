"Оккупанты – временно, жизнь вернется". Зеленский заявил, что украинский флаг поднимут и в Донецке, и в Крыму

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен, гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен".

"Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель и верят, что они там навсегда. Но они – временно. А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо", – заявил Зеленский.

Он отметил, что украинский флаг будет установлен "в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией: в Харьковской области, Запорожской, Херсонской и – обязательно – в Крыму".

"Украина все помнит", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)