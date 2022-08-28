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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты – временно, жизнь вернется". Зеленский заявил, что украинский флаг поднимут и в Донецке, и в Крыму

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Зеленский: Славный украинский Донецк унижен российской оккупацией
Зеленский: Славный украинский Донецк унижен российской оккупацией
Фото: president.gov.ua

Украина не забыла ни об одном населенном пункте, захваченном российскими оккупантами, и проживающих там людях. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам 28 августа, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен, гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен".

"Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель и верят, что они там навсегда. Но они – временно. А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо", – заявил Зеленский.

Он отметил, что украинский флаг будет установлен "в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией: в Харьковской области, Запорожской, Херсонской и – обязательно – в Крыму".

"Украина все помнит", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина. Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Донецк, Крым, война, Донбасс, оккупация, Мариуполь, День города, флаг, Горловка, шахтеры, Приазовье, боевики, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, российские оккупанты, деоккупация
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