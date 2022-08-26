Зеленский: Настанет день, когда оккупанты признают, что у них нет шансов уберечься на украинской земле. Или их просто не останется

Об этом 26 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни… Думаю, вы все видите... новости – об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются, – сказал президент. – Вооруженные силы Украины, весь наш народ каждый день доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле. Настанет день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Согласно данным Генштаба ВСУ на 26 августа, с начала полномасштабного вторжения РФ ВСУ ликвидировали около 46 250 российских оккупантов.