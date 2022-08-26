Профессионализм украинских атомщиков спасает Европу от последствий террора России на ЗАЭС – Зеленский

Об этом 26 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он отметил, что ЗАЭС удалось подключить к сети и станция производит энергию для Украины. В то же время ситуация остается очень рискованной и опасной, добавил Зеленский.
"Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы, – сказал президент. – Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Поэтому так важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередачи с нее".
По словам Зеленского, украинские дипломаты и партнеры Украины "в ежедневном режиме борются за безопасность для ЗАЭС".
"Хочу поблагодарить всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж. Всем нашим атомщикам – вы молодцы, вы крутые! Всем нашим энергетикам – вы крепки – чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодолевают последствия российского террора на станции", – резюмировал президент.
Как сообщили в "Энергоатоме", к энергосистеме Украины в 21.15 26 августа подключили второй энергоблок ЗАЭС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В августе россияне регулярно обвиняют в обстрелах Украину, украинские власти это опровергают, подчеркивая, что обстреливают сами оккупанты. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской АЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.
25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупационных войск.
Один из энергоблоков ЗАЭС удалось подключить к украинской энергосистеме 26 августа в 14.04, сообщил "Энергоатом".