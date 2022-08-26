Профессионализм украинских атомщиков спасает Европу от последствий террора России на ЗАЭС – Зеленский

Важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов, отметил Зеленский Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом 26 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что ЗАЭС удалось подключить к сети и станция производит энергию для Украины. В то же время ситуация остается очень рискованной и опасной, добавил Зеленский.

"Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы, – сказал президент. – Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Поэтому так важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов и исчезла угроза обстрелов самой станции или линий электропередачи с нее".

По словам Зеленского, украинские дипломаты и партнеры Украины "в ежедневном режиме борются за безопасность для ЗАЭС".

"Хочу поблагодарить всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж. Всем нашим атомщикам – вы молодцы, вы крутые! Всем нашим энергетикам – вы крепки – чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодолевают последствия российского террора на станции", – резюмировал президент.

Как сообщили в "Энергоатоме", к энергосистеме Украины в 21.15 26 августа подключили второй энергоблок ЗАЭС.

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