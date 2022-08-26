ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: Из трех морских портов Украины экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зерновая экспортная инициатива работает около месяца, отметил Зеленский
Зерновая экспортная инициатива работает около месяца, отметил Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Экспорт зерна из Украины морским путем позволяет не допустить хаоса на мировом продовольственном рынке.

Об этом 26 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции, – сказал президент. – Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности".

По словам Зеленского, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира.

"Есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 млн тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что экспорт продовольствия также дает сотни тысяч рабочих мест для украинцев, доходы для украинских компаний и госбюджета, а также средства для посевной в следующем году.

"Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", – отметил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3327346810883166/

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, госбюджет, дефицит, продукты, экспорт, Владимир Зеленский, президент, Черноморск, судоходство, соглашение, обращение, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (114888)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (38828)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (34956)
4
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (34296)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30875)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (30264)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26651)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (19210)
 
 
 
 