Зеленский: Из трех морских портов Украины экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции

Об этом 26 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморск, Одесса и Пивденный – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции, – сказал президент. – Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности".
По словам Зеленского, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира.
"Есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 млн тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский добавил, что экспорт продовольствия также дает сотни тысяч рабочих мест для украинцев, доходы для украинских компаний и госбюджета, а также средства для посевной в следующем году.
"Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", – отметил президент.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.