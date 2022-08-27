Зеленский: Россия надеялась уничтожить авиацию Украины в первые часы вторжения. Это была совершенно безумная цель

Об этом 27 августа (в День авиации) в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания", – сказал президент.

Через полгода после нападения 18 украинских летчиков получили звание Героя Украины, добавил Зеленский.

"Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров, – отметил президент Украины. – Я благодарю всех наших летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задания… С Днем авиации Украины!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)