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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия надеялась уничтожить авиацию Украины в первые часы вторжения. Это была совершенно безумная цель

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Украинские пилоты демонстрируют высокий класс, отметил Зеленский
Украинские пилоты демонстрируют высокий класс, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация крепкая, в сложнейших условиях украинские пилоты демонстрируют высокий класс.

Об этом 27 августа (в День авиации) в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задания", – сказал президент.

Через полгода после нападения 18 украинских летчиков получили звание Героя Украины, добавил Зеленский.

"Их умения и боевые результаты стали настоящей легендой, и я неоднократно слышал высокую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров, – отметил президент Украины. – Я благодарю всех наших летчиков, всех, кто обеспечивает полеты, готовит технику к полетам, и всех, кто помогает украинской военной авиации быть способной выполнять боевые задания… С Днем авиации Украины!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/470661928252224/

Контекст:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины "оберегают украинское небо", говорил Зеленский 7 августа.

Украинская авиация практически ежедневно наносит удары по вражеским позициямсистемам ПВОвооружениюопорным пунктамскладам боеприпасов российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, авиация, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, поздравление, Воздушные силы Украины, пилот, обращение, летчик, небо
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