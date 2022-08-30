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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливают группировку на Донбассе, идут бои за контроль над Кодемой – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, на донецком направлении украинцы ведут позиционные бои
По данным Генштаба, на донецком направлении украинцы ведут позиционные бои
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины российские оккупанты пытаются захватить весь Донбасс. Об этом проинформировал 30 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Усиливает группировку войск на донецком направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что российская армия "продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей", а на кураховском направлении перегруппировывает отдельные подразделения из состава Центрального военного округа.

"На славянском направлении [...] оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются. [...] Наступательными и штурмовыми действиями [враг] пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на донецком направлении украинские силы обороны ведут позиционные бои "в целях улучшения тактического положения по линии столкновения".

"Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника", – объяснили в ВСУ.

На бахмутском направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях Зайцево, Веселой Долины и Бахмута, но отошел, не добившись успеха, отметили в штабе.

"С нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dfyy9eBngwJhkM64KTAvKogXcvt6LWQngHEqXKuK2RHxWH5xT8RMXumyUGAjTGbKl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Вооруженные силы Украины, оборона, Авдеевка, Красногоровка, вторжение, Курахово, Опытное, Кодема, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, вторжение России в Украину
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