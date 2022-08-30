Оккупанты усиливают группировку на Донбассе, идут бои за контроль над Кодемой – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на донецком направлении украинцы ведут позиционные бои Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Усиливает группировку войск на донецком направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что российская армия "продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей", а на кураховском направлении перегруппировывает отдельные подразделения из состава Центрального военного округа.

"На славянском направлении [...] оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются. [...] Наступательными и штурмовыми действиями [враг] пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на донецком направлении украинские силы обороны ведут позиционные бои "в целях улучшения тактического положения по линии столкновения".

"Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника", – объяснили в ВСУ.

На бахмутском направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях Зайцево, Веселой Долины и Бахмута, но отошел, не добившись успеха, отметили в штабе.

"С нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои", – подчеркнули в ВСУ.

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