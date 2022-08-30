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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили более 47,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Враг потерял в Украине за последние сутки 450 военных, вертолет и 19 артиллерийских систем
Враг потерял в Украине за последние сутки  450 военных, вертолет и 19 артиллерийских систем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47 550 российских оккупантов. Об этом 30 августа сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 450 захватчиков.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 1954 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4294 (+25);
  • артиллерийские системы – 1079 (+19);
  • РСЗО – 282 (+3);
  • средства ПВО – 151 (+2);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 204 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3217 (+29);
  • специальная техника – 103 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на донецком и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02opd9ZZfmL2ivcbnVTSm8AV4TNXek7XRByJ87qu41ro2zTWox6xcZNNypb7gGqJhel

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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