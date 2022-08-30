Оккупанты на юге пытаются проводить ротацию войск, ВСУ поразили 13 пунктов управления врага в Херсонской области – ОК "Юг"

"Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток пять раз атаковал наши позиции, но успеха не имел", – говорится в сообщении.
В командовании также отметили, что оккупанты в течение суток неоднократно атаковали жилые районы и гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской и Николаевской областях. Дневной массированный обстрел Николаева 16 зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям, погибли два и ранены 24 гражданских.
В свою очередь ВСУ нанесли поражение из артиллерии 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах Херсонской области и атаковали шестью авиаударами позиции противовоздушной обороны противника.
"Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага за сутки до 82 рашистов и 30 единиц техники, среди которых зенитно-ракетная система С-300, два танка Т-72, 11 гаубиц "Мста-Б", три реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", противотанковая управляемая ракета, шесть единиц бронированной техники и три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья и Антоновки", – сообщили в сводке.
Военные отметили также, что уничтожена переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
Летом Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.