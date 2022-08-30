Оккупанты на юге пытаются проводить ротацию войск, ВСУ поразили 13 пунктов управления врага в Херсонской области – ОК "Юг"

Украинские военные на юге за сутки уничтожили множество оружия и техники врага Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток пять раз атаковал наши позиции, но успеха не имел", – говорится в сообщении.

В командовании также отметили, что оккупанты в течение суток неоднократно атаковали жилые районы и гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской и Николаевской областях. Дневной массированный обстрел Николаева 16 зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям, погибли два и ранены 24 гражданских.

В свою очередь ВСУ нанесли поражение из артиллерии 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах Херсонской области и атаковали шестью авиаударами позиции противовоздушной обороны противника.

"Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага за сутки до 82 рашистов и 30 единиц техники, среди которых зенитно-ракетная система С-300, два танка Т-72, 11 гаубиц "Мста-Б", три реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С", противотанковая управляемая ракета, шесть единиц бронированной техники и три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья и Антоновки", – сообщили в сводке.

Военные отметили также, что уничтожена переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово Херсонской области.