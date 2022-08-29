В Офисе президента на фоне наступательных действий ВСУ призвали обойтись без "суперсенсационных заявлений" – до появления официальной информации

Подоляк призвал не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ВСУ Фото: president.gov.ua

Об этом 29 августа в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Он напомнил о важности "не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей ВСУ или Минобороны Украины".

"Понимаю наши желания и мечты… Главное – до официальных заявлений не нужно делать суперсенсационные заявления… Прошу также журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме, – подчеркнул Подоляк. – Желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" – естественно для любого информационного пространства. Но война – это не контент".

Советник главы ОПУ выразил уверенность, что ВСУ, безусловно, "отработают" правильно.

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