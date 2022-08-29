В Офисе президента на фоне наступательных действий ВСУ призвали обойтись без "суперсенсационных заявлений" – до появления официальной информации

Об этом 29 августа в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
Он напомнил о важности "не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей ВСУ или Минобороны Украины".
"Понимаю наши желания и мечты… Главное – до официальных заявлений не нужно делать суперсенсационные заявления… Прошу также журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме, – подчеркнул Подоляк. – Желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" – естественно для любого информационного пространства. Но война – это не контент".
Советник главы ОПУ выразил уверенность, что ВСУ, безусловно, "отработают" правильно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.