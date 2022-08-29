Ким анонсировал изменения на херсонском направлении

"Наша с вами задача – бороться в информационном пространстве. Не поддаваться на провокации, что там что-то будет происходить. Вы все будете видеть из новостей военных, я надеюсь", – заявил Ким в видеообращении.
29 августа в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщила пресс-служба оперативной группировки войск ВСУ "Каховка" в Faсebook.
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.