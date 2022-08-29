Ким анонсировал изменения на херсонском направлении

Ким заявил об изменениях на херсонском направлении и призвал не вестись на провокации Фото: EPA

"Наша с вами задача – бороться в информационном пространстве. Не поддаваться на провокации, что там что-то будет происходить. Вы все будете видеть из новостей военных, я надеюсь", – заявил Ким в видеообращении.

29 августа в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщила пресс-служба оперативной группировки войск ВСУ "Каховка" в Faсebook.