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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким анонсировал изменения на херсонском направлении

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Ким заявил об изменениях на херсонском направлении и призвал не вестись на провокации
Ким заявил об изменениях на херсонском направлении и призвал не вестись на провокации
Фото: EPA

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал изменения на херсонском направлении. Об этом он 29 августа сообщил в Telegram.

"Наша с вами задача – бороться в информационном пространстве. Не поддаваться на провокации, что там что-то будет происходить. Вы все будете видеть из новостей военных, я надеюсь", – заявил Ким в видеообращении. 

29 августа в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя, сообщила пресс-служба оперативной группировки войск ВСУ "Каховка" в Faсebook.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Украина, Херсон, Николаев, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты, контрнаступление
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