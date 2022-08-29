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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по военной базе россиян в Бериславе Херсонской области – глава РВА

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На заводе произошел пожар после удара, сообщили в районной военной администрации
На заводе произошел пожар после удара, сообщили в районной военной администрации
Фото: Берислав Новости / Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.

О прилете по территории завода в Бериславе писали 29 августа Telegram-каналы, информацию подтвердил "Украинской правде" глава Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов.

По словам Литвинова, на территории завода войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу. После удара там начался пожар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, вторжение, военная база, война России против Украины, контрнаступление
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