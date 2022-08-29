"Новость вдохновила всех". В ОК "Юг" призвали придерживаться тишины в вопросах наступления ВСУ на юге

"Больше всего нужно знать сейчас, что любая военная операция нуждается в тишине. И то, что такой ажиотаж вызывает любая новость с фронта, – это, на самом деле очень неправильно. В условиях гибридной, информационной войны надо осознавать, что любые действия, если они даже вдохновляют, должны произойти и иметь логическое завершение. Только тогда они могут быть результативными. Поэтому новость [о наступлении ВСУ на юге Украины] есть, она всех вдохновила, далее – нужно набраться терпения и понять последовательность действий военных подразделений", – заявила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты собрали на это направлении "достаточно мощные" силы.

"Мы понимаем, что они подтягивали туда силы довольно давно, собирали военные резервы, технику, экипировку и так далее... Но наши предыдущие меры – то, что мы называли огневым контролем над логистикой врага, дали свои результаты: уничтожены склады с боезапасом, уничтожено сосредоточение военной техники, уничтожены установки противовоздушной обороны. Это все ослабило врага безусловно. Но мы не лелеем пустые надежды, понимая, что враг достаточно мощный. И даже то, что у него есть моральная дестабилизация в своих войсках, может быть использовано нами в нашу пользу. Но расслабляться еще рано", – подчеркнула спикер.

Она призвала жителей временно оккупированных территорий, где могут идти активные боевые действия, найти укрытия (в случае, если эвакуация невозможна) и там переждать бои.

"Потому что развитие событий очень мощное, ситуация динамично меняется", – добавила Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)