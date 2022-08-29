На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке эвакуацию с рабочих мест

По его словам объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Однако конкретной причины такого решения Леонтьев не уточнил.
Сообщение об эвакуации появилось вскоре после того, как оперативная группировка войск ВСУ "Каховка" сообщила, что в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.