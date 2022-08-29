На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке эвакуацию с рабочих мест

По его словам объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Однако конкретной причины такого решения Леонтьев не уточнил.

Сообщение об эвакуации появилось вскоре после того, как оперативная группировка войск ВСУ "Каховка" сообщила, что в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.