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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке эвакуацию с рабочих мест

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Новая Каховка временно оккупирована российскими захватчиками
Новая Каховка временно оккупирована российскими захватчиками
Фото: novakahovka.city

В понедельник, 29 августа, коллаборанты в Новой Каховке Херсонской области объявили о срочной эвакуации с рабочих мест. Об этом сообщило агентство "РИА Новости", ссылаясь на главу оккупационной администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

По его словам объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Однако конкретной причины такого решения Леонтьев не уточнил.

Сообщение об эвакуации появилось вскоре после того, как оперативная группировка войск ВСУ "Каховка" сообщила, что в Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, контрнаступление
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