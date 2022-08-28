"Рашисты получили очередной хлопок". Хлань сообщил, что на заводе в Новой Каховке уничтожен штаб оккупантов

По данным агентства, было попадание нескольких снарядов по помещению, где оккупанты разместили свой штаб.

В соцсетях появились фото с места событий.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подтвердил эту информацию в Facebook.

"Херсонская область. Хотя пропагандисты пишут, что их "ПВО" было четко слышно – в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе "Сокол", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд складов боеприпасов в Херсонской области. В августе уничтожения продолжились.