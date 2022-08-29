Жителей Херсонской области призвали сделать запасы пищи и воды и находиться в безопасных местах

Соболевский призвал жителей Херсонской области переехать к родственникам или друзьям, если рядом находятся военные объекты оккупантов Фото: EPA

Об этом 29 августа в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам, – написал Соболевский. – Если рядом с вами находятся военные объекты орков, по возможности переезжайте к родственникам или друзьям".

Замглавы Херсонского облсовета добавил, что эти действия "могут спасти" жителей региона и их близких.

Война России против Украины. Главное (обновляется)