Жителей Херсонской области призвали сделать запасы пищи и воды и находиться в безопасных местах

Об этом 29 августа в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам, – написал Соболевский. – Если рядом с вами находятся военные объекты орков, по возможности переезжайте к родственникам или друзьям".
Замглавы Херсонского облсовета добавил, что эти действия "могут спасти" жителей региона и их близких.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.