Российские войска обстреляли днем Марганец и одну из общин в Никопольском районе – РВА

Оккупанты обстреляли Марганец из ствольной артиллерии утром и днем 29 августа, отметил Евтушенко Фото: Julia Kruglikovskaya / Facebook (архив)

Об этом в Telegram сообщил глава районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

По его словам, день в районе "прошел неспокойно".

"Утром и днем из ствольной артиллерии обстрелян город Марганец и территорию Красногригорьевской территориальной общины. Есть разрушение инфраструктуры, соответствующие службы устраняют последствия. Информация о пострадавших и погибших на данный момент отсутствует", – написал Евтушенко.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в результате обстрела оккупантами Красногригорьевской общины загорелась сухая трава, пожар уже ликвидировали.

Также повреждена линия электропередач, добавил Лукашук.

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