Российские войска обстреляли днем Марганец и одну из общин в Никопольском районе – РВА

Об этом в Telegram сообщил глава районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.
По его словам, день в районе "прошел неспокойно".
"Утром и днем из ствольной артиллерии обстрелян город Марганец и территорию Красногригорьевской территориальной общины. Есть разрушение инфраструктуры, соответствующие службы устраняют последствия. Информация о пострадавших и погибших на данный момент отсутствует", – написал Евтушенко.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в результате обстрела оккупантами Красногригорьевской общины загорелась сухая трава, пожар уже ликвидировали.
Также повреждена линия электропередач, добавил Лукашук.
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Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.