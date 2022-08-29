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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли днем Марганец и одну из общин в Никопольском районе – РВА

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Оккупанты обстреляли Марганец из ствольной артиллерии утром и днем 29 августа, отметил Евтушенко
Оккупанты обстреляли Марганец из ствольной артиллерии утром и днем 29 августа, отметил Евтушенко
Фото: Julia Kruglikovskaya / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 29 августа обстреляли Марганец и территорию Красногригорьевской общины в Никопольском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

По его словам, день в районе "прошел неспокойно".

"Утром и днем из ствольной артиллерии обстрелян город Марганец и территорию Красногригорьевской территориальной общины. Есть разрушение инфраструктуры, соответствующие службы устраняют последствия. Информация о пострадавших и погибших на данный момент отсутствует", – написал Евтушенко.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в результате обстрела оккупантами Красногригорьевской общины загорелась сухая трава, пожар уже ликвидировали.

Также повреждена линия электропередач, добавил Лукашук.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid0bA5SrQagi49e5LLMA2xG1Fgz9wPaY59aTr1tALszUPSfcoBr5mXHaoASMDBqbz3bl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, пожар, Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, облсовет, разрушения, инфраструктура, Марганец, российские оккупанты
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