Число раненых в результате обстрела войсками РФ Николаева увеличилось

Два человека погибли в результате российской атаки по Николаеву сегодня Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом, не приводя других деталей, сообщил в Telegram глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

Оккупанты массировано обстреляли Николаев сегодня во второй половине дня, изначально было известно о пяти раненых и двух погибших, через некоторое время число тех, кому потребовалась медицинская помощь увеличилось до 11. Общественное обнародовало фото последствий обстрела.

Точное количество ракет, выпущенных по городу, власти не называли. Известно, что 12 из них "долетели" и попали в жилые дома и учебные учреждения.

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