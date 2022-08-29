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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число раненых в результате обстрела войсками РФ Николаева увеличилось

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Два человека погибли в результате российской атаки по Николаеву сегодня
Два человека погибли в результате российской атаки по Николаеву сегодня
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Число раненых в результате обстрела российскими оккупационными войсками Николаева 29 августа увеличилось более чем в два раза – до 24 человек, число погибших не изменилось, их двое.

Об этом, не приводя других деталей, сообщил в Telegram глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким. 

Оккупанты массировано обстреляли Николаев сегодня во второй половине дня, изначально было известно о пяти раненых и двух погибших, через некоторое время число тех, кому потребовалась медицинская помощь увеличилось до 11. Общественное обнародовало фото последствий обстрела. 

Точное количество ракет, выпущенных по городу, власти не называли. Известно, что 12 из них "долетели" и попали в жилые дома и учебные учреждения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Виталий Ким
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