Число раненых в результате обстрела войсками РФ Николаева увеличилось

Об этом, не приводя других деталей, сообщил в Telegram глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.
Оккупанты массировано обстреляли Николаев сегодня во второй половине дня, изначально было известно о пяти раненых и двух погибших, через некоторое время число тех, кому потребовалась медицинская помощь увеличилось до 11. Общественное обнародовало фото последствий обстрела.
Точное количество ракет, выпущенных по городу, власти не называли. Известно, что 12 из них "долетели" и попали в жилые дома и учебные учреждения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.