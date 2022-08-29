Россияне обстреливают центр Николаева, есть жертвы – ОВА

"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из убежища", – написал Ким.
Он добавил, что "все равно на душе радостно" – обстрел начался вскоре после сообщений о контрнаступлении украинских военных на юге Украины.
Позднее стало известно о пострадавших в результате обстрела.
"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях. Журналистов прошу ничего не сообщать – торопиться некуда", – написал Ким.
Воздушная тревога в Николаевской области длится уже более часа, по информации Кима, россияне готовятся нанести еще удар.
"Оккупанты не понимают, насколько суровы николаевцы. Еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Спасибо!" – добавил он.
Оккупанты обстреливали Николаев и 28 августа.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.