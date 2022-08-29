Россияне обстреливают центр Николаева, есть жертвы – ОВА

"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из убежища", – написал Ким.

Он добавил, что "все равно на душе радостно" – обстрел начался вскоре после сообщений о контрнаступлении украинских военных на юге Украины.

Позднее стало известно о пострадавших в результате обстрела.

"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях. Журналистов прошу ничего не сообщать – торопиться некуда", – написал Ким.

Воздушная тревога в Николаевской области длится уже более часа, по информации Кима, россияне готовятся нанести еще удар.

"Оккупанты не понимают, насколько суровы николаевцы. Еще во время обстрелов коммунальные службы начали убирать завалы и расчищать улицы. Спасибо!" – добавил он.

Оккупанты обстреливали Николаев и 28 августа.