Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев из РСЗО "Смерч" и "Ураган", повреждена портовая инфраструктура

"В результате возник пожар на территории элеватора. Повреждены другие объекты инфраструктуры, в том числе жилые дома. Пострадавших нет", – говорится в сообщении
Вечером того же дня, после 19.00, враг ударил по промышленной инфраструктуре города из РСЗО "Ураган". Люди не пострадали.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в течение дня оккупанты также обстреливали Николаевский и Баштанский районы области.
В поселке Любомировка один человек погиб. В селе Котлярово один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома. В результате вражеского обстрела поселка городского типа Первомайское частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.
Березнеговатская община – под постоянным огнем, повреждены жилые дома.
В городе Очаков оккупанты попадали преимущественно по территории аквазоны, пострадавших нет.
Ночью 29 августа продолжились артиллерийские обстрелы села Котлярово. Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.
Ночью и сегодня утром также обстреливали Широковскую общину, повреждены жилые дома и сельхозпостройки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в Николаеве в результате прилетов ракет повреждена портовая инфраструктура.
По ее информации, в области за сутки один житель погиб, минимум четверо ранены. На сегодня в больницах находятся 332 пациента, получивших ранения в результате российских обстрелов.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.