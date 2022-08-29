Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев из РСЗО "Смерч" и "Ураган", повреждена портовая инфраструктура

Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев и Николаевскую область Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області | Facebook

"В результате возник пожар на территории элеватора. Повреждены другие объекты инфраструктуры, в том числе жилые дома. Пострадавших нет", – говорится в сообщении

Вечером того же дня, после 19.00, враг ударил по промышленной инфраструктуре города из РСЗО "Ураган". Люди не пострадали.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в течение дня оккупанты также обстреливали Николаевский и Баштанский районы области.

В поселке Любомировка один человек погиб. В селе Котлярово один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома. В результате вражеского обстрела поселка городского типа Первомайское частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

Березнеговатская община – под постоянным огнем, повреждены жилые дома.

В городе Очаков оккупанты попадали преимущественно по территории аквазоны, пострадавших нет.

Ночью 29 августа продолжились артиллерийские обстрелы села Котлярово. Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью и сегодня утром также обстреливали Широковскую общину, повреждены жилые дома и сельхозпостройки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в Николаеве в результате прилетов ракет повреждена портовая инфраструктура.

По ее информации, в области за сутки один житель погиб, минимум четверо ранены. На сегодня в больницах находятся 332 пациента, получивших ранения в результате российских обстрелов.