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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев из РСЗО "Смерч" и "Ураган", повреждена портовая инфраструктура

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Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев и Николаевскую область
Оккупанты 28 августа обстреливали Николаев и Николаевскую область
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області | Facebook

Днем 28 августа россияне нанесли удар по Николаеву из реактивных систем залпового огня "Смерч". Об этом сообщило в сводке по итогам дня оперативное командование "Юг".

"В результате возник пожар на территории элеватора. Повреждены другие объекты инфраструктуры, в том числе жилые дома. Пострадавших нет", – говорится в сообщении 

Вечером того же дня, после 19.00, враг ударил по промышленной инфраструктуре города из РСЗО "Ураган". Люди не пострадали.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/600351385138403/

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в течение дня оккупанты также обстреливали Николаевский и Баштанский районы области. 

В поселке Любомировка один человек погиб. В селе Котлярово один человек получил тяжелые ранения. Разрушены и повреждены жилые дома. В результате вражеского обстрела поселка городского типа Первомайское частично разрушены жилые дома. Пострадавших нет.

Березнеговатская община – под постоянным огнем, повреждены жилые дома. 

В городе Очаков оккупанты попадали преимущественно по территории аквазоны, пострадавших нет.

Ночью 29 августа продолжились артиллерийские обстрелы села Котлярово. Попадание в два жилых дома и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью и сегодня утром также обстреливали Широковскую общину, повреждены жилые дома и сельхозпостройки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0qMQrP5tVqwWNX5ZTCqS31uUDqGZa2snhisd68NPqNR1iECSguHhybT4muJTURLHxl

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что в Николаеве в результате прилетов ракет повреждена портовая инфраструктура.

По ее информации, в области за сутки один житель погиб, минимум четверо ранены. На сегодня в больницах находятся 332 пациента, получивших ранения в результате российских обстрелов. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Николаев, раненые, Николаевская область, РСЗО, артиллерия, РСЗО Смерч, РСЗО Ураган, обстрелы, Очаков, Виталий Ким, Анна Замазеева
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