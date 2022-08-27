Оккупанты обстреливали Николаев вечером 26 августа и ночью 27-го – Ким

"По информации оперативного командования "Юг", вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреливали город в ночь на 27 августа.
"27 августа, ориентировочно в 4.30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – написал Ким.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.