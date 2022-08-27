Оккупанты обстреливали Николаев вечером 26 августа и ночью 27-го – Ким

"По информации оперативного командования "Юг", вчера, 26 августа, по Николаеву враг выпустил два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания были по открытым территориям за городом. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали город в ночь на 27 августа.

"27 августа, ориентировочно в 4.30, город снова подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – написал Ким.