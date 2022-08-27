Российские оккупанты повредили 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области – ОГА

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).
"По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тыс. гражданских объектов", – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты повредили:
"В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", – отметили в Николаевской ОГА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.