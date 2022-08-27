Российские оккупанты повредили 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области – ОГА

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тыс. гражданских объектов", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты повредили:

6466 объектов жилищного фонда;

67 медучреждений;

331 учебное заведение;

149 заведений культуры;

117 объектов промышленных предприятий;

объекты жизнеобеспечения: газо- – 837, электро- – 591, водо- – 28, теплоснабжения – 94;

1320 других не военных объектов.

"В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", – отметили в Николаевской ОГА.

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