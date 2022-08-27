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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты повредили 10 тыс. гражданских объектов в Николаевской области – ОГА

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Оккупанты повредили 6466 объектов жилищного фонда в Николаевской области, отметили в ОГА
Оккупанты повредили 6466 объектов жилищного фонда в Николаевской области, отметили в ОГА
Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

Российские оккупационные войска в результате обстрелов Николаевской области повредили 10 тыс. гражданских объектов.

Об этом сообщается в Facebook областной госадминистрации (ОГА).

"По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тыс. гражданских объектов", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты повредили:

  • 6466 объектов жилищного фонда;
  • 67 медучреждений;
  • 331 учебное заведение;
  • 149 заведений культуры;
  • 117 объектов промышленных предприятий;
  • объекты жизнеобеспечения: газо- – 837, электро- – 591, водо- – 28, теплоснабжения – 94;
  • 1320 других не военных объектов.

"В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", – отметили в Николаевской ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, инфраструктура, российские оккупанты
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