Обязательную эвакуацию могут объявить в части районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей – Верещук

Об этом 26 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Верещук спросили, какие регионы в очереди на обязательную эвакуацию.

"Харьковская, Запорожская области, включая Николаевскую область. Мы знаем, что некоторые части – я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", – ответила вице-премьер.