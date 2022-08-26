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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обязательную эвакуацию могут объявить в части районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей – Верещук

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Верещук ответила, какие регионы Украины в очереди на обязательную эвакуацию
Верещук ответила, какие регионы Украины в очереди на обязательную эвакуацию
Фото: kmu.gov.ua

В правительстве Украины готовятся к обязательной эвакуации в трех областях.

Об этом 26 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Верещук спросили, какие регионы в очереди на обязательную эвакуацию.

"Харьковская, Запорожская области, включая Николаевскую область. Мы знаем, что некоторые части – я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", – ответила вице-премьер.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля оккупанты, в частности, захватили часть территории Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей. Боевые действия в настоящее время идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

Верещук заявляла, что из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тыс. человек. Жители региона, которые не согласны эвакуироваться, должны будут "подписать, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь", – отмечала министр.

По словам Верещук, с начала августа из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей эвакуировали почти 35 тыс. человек, в том числе 10 тыс. детей.

Вице-премьер заявила 26 августа, что в учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят внутренне перемещенных украинцев.

Теги: Украина, правительство, Харьковская область, Запорожская область, эвакуация, Николаевская область, Ирина Верещук, украинцы, война России против Украины, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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