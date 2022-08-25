С 1 августа эвакуировали почти 35 тыс. людей из четырех регионов, 10 тыс. – дети – Верещук

В том числе было эвакуировано 10 тыс. детей, отметила Верещук. Она подчеркнула, что, если взрослые отказываются вывозить детей, они обязаны подписать отказ – "соответствующую форму, что осознают все риски, если вовремя не эвакуируются".
Министр отметила, что сейчас эвакуацию, особенно маломобильных, семей с детьми, помогают проводить как работники ГСЧС, так и военные, в том числе с тех территорий, где идут боевые действия.
"Есть статусные дети, которые на разных формах воспитания, например, в детских домах семейного типа или семейное воспитание. Государство заботится о таких детях. И мы будем заставлять, побуждать таких опекунов, воспитателей уезжать обязательно. Мы должны спасти этих детей", – добавила министр.
Верещук также рассказала, что Украина уже смогла вернуть из России 53 ребенка. Также ее министерство работает над тем, чтобы подготовить иски против РФ по фактам так называемого усыновления похищенных и вывезенных несовершеннолетних.
Она добавила, на горячую линию Минреинтеграции могут обращаться родственники и знакомые похищенных детей.
"Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть его", – сказала министр.
2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
Жители региона, которые не согласны эвакуироваться, должны будут "подписать, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь", – отмечала Верещук.
Вице-премьер заявляла, что из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тыс. человек.
Также украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Украина расследует более 20 уголовных производств. Уполномоченная президента Украины по правам детей Дарья Герасимчук рассказывала, что сейчас достоверно известно о минимум 5754 депортированных в РФ украинских детях.
В России 18 июня заявили, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки сообщила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.
В МИД Украины потребовали у России вернуть всех похищенных из Мариуполя детей их родителям.