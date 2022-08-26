Из Донецкой области эвакуировали более 9,6 тыс. человек – Офис президента

Об этом 26 августа в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
"Относительно обязательной эвакуации населения из Донецкой области. На сегодня из области выехало более 9,6 тыс. человек, из них 1785 детей", – сказал замглавы ОПУ на брифинге.
По словам Тимошенко, больше всего беженцев из Донецкой области приняли Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Хмельницкая, Винницкая, Тернопольская и Киевская области.
"Обязательная эвакуация продолжается", – резюмировал замглавы ОПУ.
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Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 августа.
В Кабмине заявляли, что планируют эвакуировать из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
2 августа КМУ принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людей планируют расселять в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
Кириленко отметил в Facebook 26 августа, что на свободной от оккупантов территории Донецкой области остается около 350 тыс. жителей.