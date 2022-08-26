Из Донецкой области эвакуировали более 9,6 тыс. человек – Офис президента

На свободной от российских оккупантов территории Донецкой области остается около 350 тыс. жителей, отметили в ОВА Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

Об этом 26 августа в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Относительно обязательной эвакуации населения из Донецкой области. На сегодня из области выехало более 9,6 тыс. человек, из них 1785 детей", – сказал замглавы ОПУ на брифинге.

По словам Тимошенко, больше всего беженцев из Донецкой области приняли Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Хмельницкая, Винницкая, Тернопольская и Киевская области.

"Обязательная эвакуация продолжается", – резюмировал замглавы ОПУ.

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