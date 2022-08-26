ВСУ контролируют 45% Донецкой области – Кириленко

"На момент полномасштабного вторжения постоянно проживающих жителей на территории, подконтрольной украинской власти, в Донецкой области было 1 млн 670 тыс. Сейчас около 350 тыс. жителей осталось на 45% контролируемой территории", – рассказал он.

По его словам, начиная с 2014 года с этой территории было эвакуировано три четверти населения.