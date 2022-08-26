ВСУ контролируют 45% Донецкой области – Кириленко

"На момент полномасштабного вторжения постоянно проживающих жителей на территории, подконтрольной украинской власти, в Донецкой области было 1 млн 670 тыс. Сейчас около 350 тыс. жителей осталось на 45% контролируемой территории", – рассказал он.
По его словам, начиная с 2014 года с этой территории было эвакуировано три четверти населения.
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал Арестович.