В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев – Минреинтеграции

Помещения учебных заведений – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ, отметила Верещук Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Об этом 26 августа в ходе рабочего совещания, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет пресс-центр Минреинтеграции.

Верещук заверила, что каждая семья, эвакуируемая из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле.

"Сейчас в Украине значительное количество учебных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", – подчеркнула Верещук.

Отмечается, что также решено привлечь международные и национальные организации для развертывания дополнительных мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.

В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.

В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).

В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 17 августа, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет.