В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев – Минреинтеграции

Об этом 26 августа в ходе рабочего совещания, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет пресс-центр Минреинтеграции.
Верещук заверила, что каждая семья, эвакуируемая из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле.
"Сейчас в Украине значительное количество учебных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", – подчеркнула Верещук.
Отмечается, что также решено привлечь международные и национальные организации для развертывания дополнительных мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.
В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.
В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).
В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 17 августа, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет.
2 августа КМУ принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людей планируют расселять в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
Верещук сообщала 19 августа, что за 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 21 тыс. человек.