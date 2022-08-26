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В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев – Минреинтеграции

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Помещения учебных заведений утепленные и оборудованные могут стать хорошим убежищем для ВПЛ, отметила Верещук
Помещения учебных заведений – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ, отметила Верещук
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

В учебных заведениях, которые планируют работать в режиме онлайн, разместят внутренне перемещенных украинцев.

Об этом 26 августа в ходе рабочего совещания, посвященного проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет пресс-центр Минреинтеграции.

Верещук заверила, что каждая семья, эвакуируемая из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, будет обеспечена надлежащими условиями для проживания и перезимует в тепле.

"Сейчас в Украине значительное количество учебных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утепленные и оборудованные – могут стать хорошим убежищем для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", – подчеркнула Верещук.

Отмечается, что также решено привлечь международные и национальные организации для развертывания дополнительных мест для размещения внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в учебных заведениях.

В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.

В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).

В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал 17 августа, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет.

Контекст:

2 августа КМУ принял распоряжение об обязательной эвакуации из Донецкой области. Людей планируют расселять в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Верещук сообщала 19 августа, что за 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 21 тыс. человек.

Теги: Украина, эвакуация, переселенцы, Ирина Верещук, украинцы, убежище, война России против Украины, школы, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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