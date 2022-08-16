3,6 тыс. школ в Украине не откроются 1 сентября – министр образования

По его словам, из 21 тыс. учебных заведений, которые определены как потенциально возможные для очной учебы, готовы к ней 41%.
Шкарлет говорит, что "со сдержанным оптимизмом" смотрит на перспективу охватить как можно большее количество детей всеми видами обучающего процесса.
В министерстве уже понимают, что единый первый звонок не прозвенит "живьем" более чем в 3,6 тыс. украинских школ. За полгода войны 287 из них разрушены полностью и 2012 получили существенные повреждения.
Еще 1,3 тыс. школ находятся в зоне оккупации и МОН не может контролировать там начало учебного года.
Сегодня же ведомство объявило об изменениях школьной программы в ответ на вызовы, которые "возникли в связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".
Курс истории Украины теперь будет предлагать взгляд на СССР как на "правительство имперского типа", также в нем предусмотрен полный учебный блок о российско-украинской войне, начавшейся в 2014 году. В перечень терминов и понятий добавили "русский мир" и "рашизм", сообщила пресс-служба министерства.
Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.